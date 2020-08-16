Екс-прем'єр Білорусі Румас підтримав демонстрантів

Колишній прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас підтримав численні акції протесту по всій країні. Він висловив співчуття усім постраждалим.

Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Зазначимо, що на обліковий запис посилається Telegram-канал Nexta. Достеменно невідомо, чи це справжня сторінка екс-прем'єра в соцмережі

Румас зазначив, що насильство не має бути виправдано і всі винні мають понести покарання. Поведінка органів правопорядку є неприпустимою, масові затримання демонстрантів є порушенням їхніх прав і свобод.

Він нагадав, що свобода слова, право на думку, право проводити мітинги закріплені в Конституції Білорусі.

"Це законне право кожного громадянина брати участь у протестах, тим більше протестувальники не порушують законів: не ламають споруди, не грабують магазини, з повагою ставляться до свого міста, вони хочуть лише одного, щоб влада їх почула", - написав екс-прем'єр.

Румас обіймав посаду прем'єр-міністра Білорусі з серпня 2018 року до червня 2020 року.

Нагадаємо, у Мінську проходить найбільш численний мітинг противників президента Олександра Лукашенка, в акції, за оцінками ЗМІ, вдень взяли участь кілька сотень тисяч людей, вона проводиться на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства.

На мітингу в Мінську опозиція озвучила свої політичні вимоги; зокрема, протестувальники хочуть відставки чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення всіх політичних ув'язнених.