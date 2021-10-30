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Екс-правоохоронцю, який зізнався у вбивстві чоловіка, повідомили про підозру

Автор: Марія Кучерявець

Колишньому співробітнику СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві чоловіка, яке сталося у київському хостелі. Екс-правоохоронець вчора зізнався ДБР у скоєному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської міської прокуратури.

Вказано, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Після чого силовики встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України, колишній правоохоронець, який проживав у цьому хостелі.

Так, після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів.

Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть чоловіка.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Крім цього перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Триває досудове розслідування.


Нагадаємо, вчора колишній співробітник СБУ прийшов до ДБР та зізнався у вбивстві чоловіка, який, за його словами, намагався залучити до вчинення терактів.

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