Екс-правоохоронцю, який зізнався у вбивстві чоловіка, повідомили про підозру

Вказано, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Після чого силовики встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України, колишній правоохоронець, який проживав у цьому хостелі.

Так, після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів.



Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть чоловіка.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Крім цього перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності. Триває досудове розслідування.



