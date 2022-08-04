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Екс-нардепа засудили до 15 років в'язниці за умисне вбивство конкурента

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Четвер 04 серпня 2022 20:10
Екс-нардепа засудили до 15 років в'язниці за умисне вбивство конкурента Фото: екс-нардепа засудили до 15 років в'язниці за умисне вбивство конкурента (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна, Владислав Красінський

Колишнього народного депутата засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією усього особистого майна, окрім житла, за вбивство конкурента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних структурах повідомили, що мова йде про колишнього нардепа від БЮТ та "Партії регіонів" Олександра Шепелєва.

Прокурори у суді довели, що народний депутат V та VI скликань організував умисне вбивство голови наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка, що було вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Зазначається, що нардеп, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, усував конкурента у сфері надання банківських послуг.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Зазначимо, що зараз Київський апеляційний суд переглядає вирок Деснянського райсуду Києва стосовно Шепелєва, яким його було визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечу з-під варти. За цією справою його було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Окрім цього, Шепелєва також звинувачують у розкрадання грошей "Родовід Банку", організації вбивства банкіра Сергія Кириченка в 2003 році в Донецьку, а також замовленні вбивства віце-президента "Родовід Банку" Сергія Дядечка і полковника МВС Романа Єрохіна у 2006 році.

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