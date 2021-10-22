Екс-нардеп Савченко намагалась потрапити в Україні з підробленим COVID-сертифікатом. Відкрито справу

Працівники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Джерела РБК-Україна в поліції повідомили, що мова йде про екс-нардепа Надію Савченко.
За даними поліції, вона разом з сестрою намагалась потрапити в Україну.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Розслідування проводять дізнавачі поліції Київської області. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.
Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, повідомили у прес-службі поліції.
Фото: вилучені "COVID-сертифікати" (kv.npu.gov.ua)