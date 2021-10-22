RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Екс-нардеп Савченко намагалась потрапити в Україні з підробленим COVID-сертифікатом. Відкрито справу

Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Працівники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. Одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Джерела РБК-Україна в поліції повідомили, що мова йде про екс-нардепа Надію Савченко.

За даними поліції, вона разом з сестрою намагалась потрапити в Україну.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Розслідування проводять дізнавачі поліції Київської області. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, повідомили у прес-службі поліції.

Фото: вилучені "COVID-сертифікати" (kv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Надія Савченко