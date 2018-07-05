Екс-нардеп звернувся до Порошенка через вбивство сина

Ржавський звинуватив поліцію в бездіяльності і просить Порошенка допомогти у встановленні істини

Екс-нардеп Олександр Ржавський звернувся до президента України Петра Порошенка через вбивство сина. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Пане президент! У мене вбили сина, залишивши сиротами шестеро його дітей! Вбивство було схоже на ізуверські тортури. Йому різали руки й артерії на шиї...Петро Олексійович, ми з вами були колегами по парламенту і разом пишалися, що у нас багатодітні сім'ї. У вас теж є діти, і ви знаєте, що сенс нашого життя закладено в них. Прошу допомогти мені і моїй родині встановити істину! Ви президент України, і я розраховую на силу держави і її захист", - написав він.

Зокрема, Ржавський звинуватив поліцію в бездіяльності, зазначивши, що правоохоронці не проводять ніяких експертиз і "досі не включили телефон сина, в якому відображені останні години її життя".

"Поліція нічого не робить, а перші дні є найважливішими. Поліція не знімає інформацію з камер відеоспостереження, розташованих по шляху його проходження, а інформація зберігається всього кілька днів, і багато чого вже втрачено. Ми самі їздимо і просимо ці матеріали, дізнаючись, що ніхто з правоохоронців їх ще не запитував", - написав він.

Ржавський зазначив у зверненні, що правоохоронці практично не опитували сім'ю. Він зазначив, що сам прийшов до слідчого в суботу, але свідчення екс-нардепа та його дружини "ніяк не змінили ситуацію".

"Медична експертиза проведена без урахування того факту, що мій син - лівша, страждав гемофобією, без урахування знаряддя злочину. Це "дослідження" являє собою чи то повну некомпетентність, чи то має явні ознаки фальсифікації", - зазначив він.

На переконання екс-нардепа, необхідно терміново провести повторну колегіальну медекспертизу.

"З кожною хвилиною організм сина руйнується. І якщо сьогодні не провести незалежне дослідження, буде вже пізно. Таке ставлення поліції говорить або про повний професійномий крах правоохоронних органів, або про замовний характер розслідування цієї справи стосовно саме мого сина", - зазначив він.

Ржавський також додав, що на даний момент його сім'я "знаходиться в смертельній небезпеці, а вбивця перебуває на волі і заохочується бездіяльністю держорганів".

Крім того, екс-нардеп заявив про загрозу національній безпеці України, яка викликана "низьким рівнем компетентності цих працівників правоохоронної системи".

Фото: публікація Олександра Ржавського в Facebook (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Нагадаємо, раніше Ржавський заявляв, що у його вбитого сина був конфлікт з якимось підприємцем через гроші і його син отримував погрози.