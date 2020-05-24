Екс-нападник "Металіста" покінчив життя самогубством

Відомий футболіст, екснападник харківського "Металіста" Мілян Мрдаковіч покінчив життя самогубством у віці 38 років. Спортсмен застрелився з пістолета у власній квартирі. Трагедія сталася в центрі Белграда в орендованій квартирі, де футболіст проживав зі своєю дівчиною.

Як повідомляє видання Sportske.net, після того, як Мрдаковіч сів на ліжко і зі словами "я більше не можу", взяв пістолет, дівчина втекла з квартири та зателефонувала в поліцію. Правоохоронці прибули на виклик, знайшли Міляна мертвим: він вистрілив собі в голову. Смерть колишнього футболіста підтвердили співробітники поліції.

Мілян Мрдаковіч (фото: alchetron.com)

Мілян Мрдаковіч народився в Нішу, в 1982 році. Свою кар'єру він розпочав у футбольній секції "Раднічкі". Серйозно зайнявся футболом з 10 років. У 13 перебрався в Белград, а в 16 років вирушив до Бельгії, де і підписав свій перший професійний договір.

Виступав за клуби: "Андерлехт", ОФК, "Гент", "Ред Булл" (Зальцбург), "Металіст", "Маккабі" (Тель-Авів), "Віторія" (Гімарайнш). З 2008 року виступав за китайський клуб "Шаньдун Лунен". У 2009 році перейшов в кіпрський "Аполлон" з Лімасола.

Мрдаковіч виступав за "Металіст" у сезоні-2005/06. Серб провів у команді Мирона Маркевича один сезон, забивши 6 голів за 24 матчі.

Всього він провів на клубному рівні 397 матчів і забив 150 голів. Також форвард грав за збірну Сербії на Олімпіаді-2008 в Пекіні. Спортсмен завершив свою кар'єру у 2017 році.

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