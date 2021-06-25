Екс-міністра транспорту відправили під варту, а ВООЗ рекомендує робити щеплення дітей від COVID: новини за 24 червня

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту і зв'язку України, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від коронавирусу, в Майамі обвалилася будівля. Детальніше про те, що сталося в четвер, 24 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський просив Лукашенка видати "вагнерівців"

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалася точно не в Україні. Він розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, однак той цього не зробив. Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук "на каналі "1+1".

Президент підкреслив, що операція дійсно готувалася, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які хотіли втягнути Київ у цю історію. "Останній раз ми спілкувалися з ним телефоном. Коли "вагнерівці" були на території Білорусі. Я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Проте він сказав мені телефоном: "Я розумію, дорогий Володимир Олександрович, я не підведу, все буде нормально, я розберуся". Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім сталося те, що сталося. Це була остання наша з ним бесіда", - розповів Зеленський,

Президент задоволений тим, що операція не вдалася, оскільки це могло погано закінчитися для України, враховуючи ситуацію з примусовою посадкою літака в Мінську.

Суд відправив екс-міністра транспорту під варту

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту і зв'язку України. Його підозрюють у викраденні і катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування". Як писало РБК-Україна, в цій справі фігурує екс-міністр транспорту Микола Рудьковський.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають" кримінальним авторитетом "і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора "Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

Джонсон назвав законним прохід есмінця біля Криму: ми не визнаємо анексію

Британський есмінець Defender не порушував міжнародного права, коли напередодні проходив біля окупованого Криму. Цей маршрут є загальновизнаним, а Лондон не визнає незаконну анексію півострова. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає The Mirror.

За його словами, за рішення йти конкретним курсом відповідає Міністерство оборони Британії. "Але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. І, до речі, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства, як ми це і зробили, вибравши найкоротший шлях між двома точками", - підкреслив Джонсон.

Україна просить оголосити екс-голову ПриватБанку Дубілета в розшук Інтерполу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Інтерпол оголосити Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Колишній голова правління "ПриватБанку" підозрюється в причетності до мільйонних розтрат.

Відзначимо, на початку червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета. Він фігурує в кримінальній справі про махінації в "ПриватБанку" до його націоналізації. А в березні Національне антикорупційне бюро назвало його нібито причетним до розтрати 8,2 млрд гривень в схемі з погашенням заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

Україна ввела в дію нові санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.

Також Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Обмеження вводяться на три роки.

Крім того, Україна запровадила санкції проти чиновників та олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна.

Меркель виступила за діалог з Путіним: офіційна заява

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви. Раніше ініціативу Меркель також підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Лідери Євросоюзу відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з Путіним. Ангела Меркель зазнала рідкісної публічної поразки на її останньому саміті ЄС. Пропозиція була виключена з остаточного комюніке після переговорів.

Біля Маямі обвалилася багатоповерхівка. На місці масштабна рятувальна операція

У ніч на 24 червня в містечку Серфсайд в передмісті Майамі обвалилася багатоповерхівка. В результаті більше ніж півсотні осіб пропали безвісти, 35 постраждалих, двоє осіб були госпіталізовані.

Як відзначив мер Серфсайду Чарльз Беркетт, близько третини задньої частини будівлі - повністю завалена.Пожежно-рятувальна служба продовжує пошуки безвісти зниклих людей. Масштаби руйнування масивної конструкції сильно ускладнюють роботу рятувальників.

ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

У ВООЗ відзначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

Дихати буде важко: погода в Україні стане зовсім небезпечною

Погода в Україні в п'ятницю, 25 червня, очікується небезпечною і гарячою у всіх областях країни. У кількох регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, а також невелике посилення вітру.