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Екс-міністра оборони заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 15:18
Екс-міністра оборони заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані
Фото: Павло Лебедєв (facebook com pavel lebedev ua)

Лебедєв підозрюється в причетності до розстрілів на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва. Екс-міністр заарештований у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Лебедєву заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють в організації ряду тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств в період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центрі Києва.

Прокуратура уточнює, що в цій кримінальній справі розслідують організацію екс-президентом України Віктором Януковичем перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Йдеться про перевищення влади низкою колишніх топ-чиновників, що призвело до масових жертв на Майдані.

"Рішення суду дає право стороні обвинувачення почати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, Лебедєв був народним депутатом трьох скликань, з грудня 2012 року і до 27 лютого 2014 року керував Міністерством оборони. Покинув Київ ще 21 лютого, з березня 2014 року оголошений у розшук. За даними з відкритих джерел, проживає в окупованому Севастополі, входить до колегії Російської спілки промисловців і підприємців.

Нагадаємо, раніше у цій справі заочно заарештували самого колишнього президента Віктора Януковича, захист вимагав відхилити арешт, через закінчення термінів досудового розслідування.

Раніше стало відомо, що термін дії тимчасового притулку Януковича в Росії спливає 26 жовтня 2020 року.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України Министерство обороны РФПавло ЛебедєврасстрелМайдан
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