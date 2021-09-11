Екс-глава МОЗ Франції постане перед судом через заяви про COVID-19

"Спеціальний суд для розслідування справ міністрів уряду, обвинувачених у неправомірній поведінці, прийме рішення про притягнення її (колишнього міністра охорони здоров'я Агнес Бузін - ред.) до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою екс-чиновниця заявила, що вітає можливість порозумітися і "встановити правду" та додала, що не дозволить дискредитувати дії уряду або її власні, "коли ми так багато зробили для підготовки нашої країни до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я".

Вказано, що екс-глава МОЗ пішла у відставку в лютому 2020 року, щоб балотуватися на пост мера Парижа.

Після чого вона виступила із заявою, що коронавірус являє собою низький ризик, а пізніше вже говорила про наближення "цунамі".