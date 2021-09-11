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Екс-глава МОЗ Франції постане перед судом через заяви про COVID-19

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Париж, Субота 11 вересня 2021 20:17
Екс-глава МОЗ Франції постане перед судом через заяви про COVID-19 Фото: екс-глава МОЗ Франції постане перед судом через заяви про COVID-19 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колишнього міністра охорони здоров'я Агнес Бузін судитимуть за "створення небезпеки для життя інших" під час коронавірусу. Це один з перших у світі випадків, коли міністра притягують до кримінальної відповідальності за свої заходи у відповідь на пандемію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Спеціальний суд для розслідування справ міністрів уряду, обвинувачених у неправомірній поведінці, прийме рішення про притягнення її (колишнього міністра охорони здоров'я Агнес Бузін - ред.) до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою екс-чиновниця заявила, що вітає можливість порозумітися і "встановити правду" та додала, що не дозволить дискредитувати дії уряду або її власні, "коли ми так багато зробили для підготовки нашої країни до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я".

Вказано, що екс-глава МОЗ пішла у відставку в лютому 2020 року, щоб балотуватися на пост мера Парижа.

Після чого вона виступила із заявою, що коронавірус являє собою низький ризик, а пізніше вже говорила про наближення "цунамі".

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