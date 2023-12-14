Экс-генсек НАТО назвал важные причины, почему Украина должна стать членом ЕС

"На этой неделе последнее поколение европейских лидеров столкнулось со своим собственным историческим моментом. И когда они собираются в Брюсселе на очередной Европейский совет, они должны признать, что длительный мир и стабильность зависят от того, чтобы Украина вступила в ЕС", - отметил экс-генсек НАТО.

По мнению Расмуссена, именно расширение ЕС остается самой успешной внешней политикой. Это помогло ввести и укрепить демократию на континенте, обеспечить стабильность на восточном фланге и стимулировать экономику.

"Похоже, что сейчас перед вопросом о членстве Украины Европа рискует выпустить историю через свои пальцы. Угроза вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, похоже, приведет к отложению решения о начале переговоров с Украиной, что противоречит рекомендациям Европейской комиссии в прошлом месяце, а также подавляющее большинство лидеров в зале Совета", - добавляет он.

Также дипломат подчеркнул, что именно под руководством президента Украины Владимира Зеленского Киев смог выполнить почти все условия, которые были поставлены перед Украиной в начале переговоров о членстве. И это все удалось украинцам во время войны.

"Это потому, что и Зеленский, и народ Украины четко понимают, что их будущее в Европе. Десять лет назад демонстранты вышли на улицы Киева с флагами ЕС, протестуя против коррупции и призывая прекратить злонамеренное влияние России. Украинцы уже почти два года борются не только за свою страну, а за фундаментальные европейские ценности свободы и демократии", - отмечает Расмуссен.

Он подчеркивает, что именно украинцы показывают целому континенту, что значит быть европейцем. Они демонстрируют волю к борьбе и от нас зависит будущее, за которое стоит бороться.

"Вступление Украины в ЕС - это не благотворительность. Так же, как и расширение в Центральную и Восточную Европу, членство Украины значительно расширило бы европейскую промышленную базу и единый рынок, помогая нам идти в ногу в эпоху геополитической конкуренции", - отмечает дипломат.

По его мнению, евроинтегрированная Украина, а впоследствии член НАТО может стать краеугольным камнем новой архитектуры безопасности Европы, "если Украина останется в серой зоне между Россией и ЕС, это будет означать продолжение разрушения и нестабильности. Умиротворение президента России Владимира Путина снова будет означать бесконечные конфликты на нашем континенте".

Расмуссен настаивает, что лидеры стран ЕС должны признать заявления Орбана блефом, ведь премьер Венгрии может заигрывать с Путином, но лидеры должны четко понимать, что ему нельзя позволить заблокировать решение, столь фундаментальное для стратегических интересов Европы.

"Двадцать один год назад я сказал, что решение принять 10 новых стран в наш блок закрыло темную главу в истории Европы - главу войны и раскола. Реальность такова, что эта борьба никогда не заканчивается. Она полагается на готовность каждого поколения отстаивать свободу и демократию, когда им угрожает. На лидеров, которые видят сосредоточиться на наших ценностях и стратегических интересах, а не поддаться политическим расчетам или краткосрочным интересам. Это то, над чем Европейский совет должен бороться на этой неделе", - добавляет Расмуссен.

По его словам, Украина не сразу станет членом ЕС, но начав переговоры о членстве, лидеры ЕС дадут Путину четкое сообщение: "ты нас не переживешь".

"Будущее Украины в сердце Европы. Сейчас колеса двигаются, и вы ничего не можете сделать, чтобы их остановить. Если у них хватит на это смелости, это будет решением, уважаемым историей", - подчеркивает он.

Напомним, 14 декабря в Брюсселе стартует двухдневная встреча глав государств и правительств Европейского союза. 15 декабря состоится заседание Европейского Совета, центральной темой которого будет ситуация в Украине. Речь пойдет о неотложных потребностях нашей страны и военной и финансовой поддержке Украины.