Экс-форвард сборной Ганы скончался на поле: он был на радаре "Шахтера" и "Зари"

Африканец внезапно упал на газон на 24-й минуте противостояния с "Партизани". Спасать форварда на поле выбежали врачи обеих команд, а также медики из дежурной кареты скорой помощи.

Двамена потерял сознание, а его сердце остановилось. Медики пытались реанимировать футболиста прямо на поле, а затем "скорая" забрала его в больницу. Однако на пути в госпиталь пришлось констатировать смерть форварда.

Лучший бомбардир чемпионата Албании Двамена имел серьезные проблемы со здоровьем. В 2020 году африканцу вживили сердечно-сосудистый дефибриллятор (ICD). Такой прибор помог вернуться на поле звезде сборной Дании Кристиану Эриксену.

Что известно о Рафаэле Двамене

Уроженец города Нканкау, на детско-юношеском уровне занимался в нигерийской Ultimate Soccer Academy и ганском отделении академии "Ред Булла". В 19 лет перебрался в "Ред Булл Зальцбург".

На взрослом уровне дебютировал за "Лиферинг". Позже защищал цвета "Аустрии" из Лустенау, швейцарского "Цюриха", испанских "Леванте" и "Сарагосы", датского "Вейле", австрийского "Блау-Вайса" и швейцарского "Олд Бойз". К "Эгнатии" присоединился в декабре 2022 года.

В 2017 году "Цюрих" согласился продать Двамену в "Брайтон" за 14 млн фунтов. Однако во время медосмотра "чайки" обнаружили у него проблемы с сердцем, поэтому трансфер сорвался. В 2020 году сердце ганца остановилось во время матча чемпионата Австрии. Форвард выжил, но решил избавиться от ICD.

Двамена мог оказаться в украинской Премьер-лиге. В 2018 году интерес к нападающему приписывали донецкому "Шахтеру". В прошлом году он неудачно побывал на просмотре в луганской "Заре".