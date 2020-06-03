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Екс-беркутівцю повідомили про підозру через побиття активіста

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 11:47
Екс-беркутівцю повідомили про підозру через побиття активіста
Фото: беркутівці (uainfo.org)

Нападник побив кримчанина на ґрунті національної ненависті, зокрема до українців

Поліція Криму повідомила про підозру колишньому працівнику підрозділу "Беркут" МВС України, який жорстоко побив активіста за українську символіку. Нині чоловік є співробітник російського спецпідрозділу ОМОН.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, екс-беркутівець напав на кримчанина та почав бити через те, що побачив у нього на велосипеді українську символіку. Інцидент стався у Севастополі 2016 року. Тоді у потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом основи черепа, переломи орбіти та закритий перелом кісток носа.

Після побиття нападник повалив кримчанина на землю та зв’язав руки, утримуючи у такому положенні більше трьох годин. За цей час екс-беркутівець не давав можливості надати потерпілому належної медичної допомоги.

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру зловмиснику за вчинення правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав за ознаками політичних та інших переконань, поєднані з насильством), ч. 2 ст. 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) та ч.1 ст.146 (незаконне позбавлення волі).

Як зазначається, санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут".

Крім того, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому старшому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинним адвоката по справах Майдану.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України КримподозрениеБеркутпобиття
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