Економіка Німеччини втратила майже 10% через коронавірусу

Економіка Німеччини, швидше за все, скоротилася на 9,8% у другому кварталі, що більш ніж у два рази перевищує спад, що спостерігався під час світової фінансової кризи у 2009 році. Про це повідомляють провідні економічні інститути Німеччини, передає агентство Reuters.

За даними інститутів повідомили, що це пов'язано з карантинними заходами, які були введені для уповільнення поширення коронавірусу. Вони повідомляють, що економіка, ймовірно, скоротилася на 1,9% в період з січня по березень.

Провідні економічні дослідні інститути Німеччині очікують, що найбільша економіка Європи скоротиться на 4,2% в поточному році через наслідків коронавірусу і зросте на 5,8% в 2021-му.

"Пандемія коронавірусу викликає глибоку рецесію в Німеччині", - повідомили інститути, чиї прогнози лягли в основу економічних прогнозів уряду.

Німеччина фактично заблокована протягом останніх декількох тижнів. Школи, магазини, ресторани, спортивні споруди та інші підприємства закрилися, і багато компаній припинили виробництво, щоб уповільнити поширення інфекції.

"Не виключено, що криза затягнеться довше, ніж очікувалося, і призведе до припинення виробництва", - сказав Тімо Воллмерсхаузер, економіст з інституту Ifo, одного з аналітичних центрів, які брали участь у підготовці доповіді.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує падіння світової економіки на 1,9% у 2020 році. При цьому ВВП США, єврозони та Великобританії знизиться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно.

Згідно зі зміненими макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.