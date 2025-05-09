"Экономическое самоубийство". Орбан поистерил из-за вступления Украины в ЕС

По его словам, Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС и ее "ускоренное вступление".

Он добавил, Европа решила, что "война (в Украине, - ред.) должна продолжаться", а санкции против России сохраняться. В конце концов российские энергоносители будут вытеснены и "тогда будет то, что будет с европейской экономикой".

Премьер пожаловался на то, что если бы Украина и Россия достигли мира, тогда ЕС якобы снял бы санкции против страны-террориста и "энергия была бы дешевой, а экономика росла бы".