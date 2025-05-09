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"Экономическое самоубийство". Орбан поистерил из-за вступления Украины в ЕС

Пятница 09 мая 2025 16:25
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"Экономическое самоубийство". Орбан поистерил из-за вступления Украины в ЕС Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал вступление Украины в Европейский союз (ЕС) "экономическим самоубийством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства Виктора Орбана, которого цитирует ORIGO.

По его словам, Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС и ее "ускоренное вступление".

Он добавил, Европа решила, что "война (в Украине, - ред.) должна продолжаться", а санкции против России сохраняться. В конце концов российские энергоносители будут вытеснены и "тогда будет то, что будет с европейской экономикой".

Премьер пожаловался на то, что если бы Украина и Россия достигли мира, тогда ЕС якобы снял бы санкции против страны-террориста и "энергия была бы дешевой, а экономика росла бы".

Вступление Украины в ЕС

Сейчас Украина активно продвигается в направлении вступления в ЕС. После предоставления статуса страны-кандидата в 2022 году и официального старта переговорного процесса в 2024 году, страна сосредоточилась на адаптации законодательства к нормам ЕС.

По состоянию на сейчас в Киеве намерены до завершения 2025 года начать переговоры по всем шести тематическим кластерам. В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что продвижение Украины на пути в ЕС тормозится отдельными европейскими лидерами.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова ответила, когда Украина сможет стать членом союза.

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Венгрия Виктор Орбан Вступление в ЕС
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