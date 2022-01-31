Економічний паспорт - небезпечна для країни ідея, - інвестаналітик

Влада має різні економічні ініціативи, проте не всі вони однаково корисні для країни. Так, якщо стимулювання вакцинації - ініціатива корисна і потрібна для населення, то створення Фонду майбутніх поколінь несе тільки ризики.

"Різні ініціативи потребують різного фінансування. Наприклад, стимулювання вакцинації - це потрібно, і там не така велика сума. А економічний паспорт - це дуже небезпечно", - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що аналітичні та економічні центри навіть опублікували заяву, у якій закликали народних депутатів не голосувати за проект економічного паспорту, адже він загрожує економічній безпеці України.

"Вони сказали: не робіть цього, це руйнує бюджет і це просто жахливий популізм (…) Поки що інфляція не вийшла з-під контролю, але цього року це можливо. І треба мати план "Б", умовно кажучи, що буде, якщо ціни будуть дуже стрімко зростати", - пояснив Фурса.