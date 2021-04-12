Екологічні законопроекти недоопрацьовані, вони призведуть до закриття підприємств, - нардеп

За його словами, автори екологічних законопроєктів не зробили необхідних розрахунків щодо наслідків їх ухвалення, а це необхідно, адже на проведення екомодернізації вітчизняній промисловості необхідні мільярди інвестицій, яких зараз немає.

"Потрібно спочатку порахувати, скільки інвестицій потрібно для екомодернізації, де ці інвестиції залучити, де ці дешеві кошти взяти, скільки підприємств буде зачинено. Скільки втратиться робочих місць, податків. Коли буде здійснений повний аналіз економічний, тому що це мільярди грошей в бюджеті, тоді можна не відкладати законопроект", - пояснив Соломчук.

Він також зазначив, що передбачені в законопроектах терміни проведення екомодернізації є нереалістично короткими. За його словами, країни ЄС витратили на це кілька десятків років, а Україні автори законопроектів пропонують провести екомодернізацію всього лише за 4 роки.

"Для екомодернізації установки виготовляють тільки декілька заводів у світі. Скільки часу буде виготовлення. Де залучити фінанси. Скільки часу на встановлення. Тільки після цього можна сказати, чи на це потрібно 10 років, чи 7, чи 15, чи 20. Знаючи Європейський союз, і то не всі країни, деякі досягали цього за час 18-20 років", - наголосив Соломчук.

