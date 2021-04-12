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Екологічні законопроекти недоопрацьовані, вони призведуть до закриття підприємств, - нардеп

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 10:41
Екологічні законопроекти недоопрацьовані, вони призведуть до закриття підприємств, - нардеп Фото: ухвалення парламентом екологічних законопроектів призведе до закриття підприємств (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ухваленню екологічних законопроектів №4167 та №3091 має передувати ґрунтовний аналіз наслідків екомодернізації, на проведення якої у підприємств немає коштів. Якщо законопроекти будуть прийняті в нинішньому вигляді, багато підприємств змушені будуть закритись.

Про це заявив народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі "Україна 24"

За його словами, автори екологічних законопроєктів не зробили необхідних розрахунків щодо наслідків їх ухвалення, а це необхідно, адже на проведення екомодернізації вітчизняній промисловості необхідні мільярди інвестицій, яких зараз немає.

"Потрібно спочатку порахувати, скільки інвестицій потрібно для екомодернізації, де ці інвестиції залучити, де ці дешеві кошти взяти, скільки підприємств буде зачинено. Скільки втратиться робочих місць, податків. Коли буде здійснений повний аналіз економічний, тому що це мільярди грошей в бюджеті, тоді можна не відкладати законопроект", - пояснив Соломчук.

Він також зазначив, що передбачені в законопроектах терміни проведення екомодернізації є нереалістично короткими. За його словами, країни ЄС витратили на це кілька десятків років, а Україні автори законопроектів пропонують провести екомодернізацію всього лише за 4 роки.

"Для екомодернізації установки виготовляють тільки декілька заводів у світі. Скільки часу буде виготовлення. Де залучити фінанси. Скільки часу на встановлення. Тільки після цього можна сказати, чи на це потрібно 10 років, чи 7, чи 15, чи 20. Знаючи Європейський союз, і то не всі країни, деякі досягали цього за час 18-20 років", - наголосив Соломчук.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас екс-прем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.

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