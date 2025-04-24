Экологи бьют тревогу: в Австралии с вертолетов застрелили 700 коал

Операция по эвтаназии коал проходила в Национальном парке Бадж-Бим в начале апреля. Ее целью было устранение животных, которые страдали от голода, обезвоживания или травм после масштабных лесных пожаров, уничтоживших более 2 тысяч гектаров среды их обитания.

Однако метод проведения вызвал возмущение. Экологи отмечают, что с высоты около 30 метров трудно определить состояние здоровья животного, поэтому под обстрел могли попасть и те, кто был вполне здоров.

"Авиаобстрел должен быть крайней мерой. Это первый случай, когда коал убивали с вертолета. Это тревожный этический прецедент", - заявили в Friends of the Earth Melbourne.

Детеныши коал остались сиротами

Организация добавила, что после пожаров территорию закрыли, поэтому спасатели не могли попасть к пострадавшим животным, в частности осиротевшим детенышам. В заявлении Koala Alliance говорится о том, что если коал расстреливали на деревьях, это означает, что многие детеныши были обречены на страдания и смерть.

Активисты также призывают прекратить вырубку здоровых эвкалиптов на частных плантациях поблизости, чтобы коалы имели доступ к еде и укрытию.

Власти называют убийство коал целесообразным

Несмотря на критику, правительство Виктории защищает решение, ссылаясь на советы ветеринаров. Премьер Джасинта Аллан заявила, что такой подход был признан целесообразным, учитывая страдания животных.

В штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории коалы уже имеют статус исчезающего вида. Их популяции страдают от потери среды из-за пожаров, вырубки лесов и расширения плантаций.