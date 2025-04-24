Экологи бьют тревогу: в Австралии с вертолетов застрелили 700 коал
Власти Австралии критикуют из-за массового уничтожения коал в штате Виктория. Около 700 животных были убиты снайперами с вертолетов, включая здоровых самок с детенышами, которые остались сиротами.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Операция по эвтаназии коал проходила в Национальном парке Бадж-Бим в начале апреля. Ее целью было устранение животных, которые страдали от голода, обезвоживания или травм после масштабных лесных пожаров, уничтоживших более 2 тысяч гектаров среды их обитания.
Однако метод проведения вызвал возмущение. Экологи отмечают, что с высоты около 30 метров трудно определить состояние здоровья животного, поэтому под обстрел могли попасть и те, кто был вполне здоров.
"Авиаобстрел должен быть крайней мерой. Это первый случай, когда коал убивали с вертолета. Это тревожный этический прецедент", - заявили в Friends of the Earth Melbourne.
Детеныши коал остались сиротами
Организация добавила, что после пожаров территорию закрыли, поэтому спасатели не могли попасть к пострадавшим животным, в частности осиротевшим детенышам. В заявлении Koala Alliance говорится о том, что если коал расстреливали на деревьях, это означает, что многие детеныши были обречены на страдания и смерть.
Активисты также призывают прекратить вырубку здоровых эвкалиптов на частных плантациях поблизости, чтобы коалы имели доступ к еде и укрытию.
Власти называют убийство коал целесообразным
Несмотря на критику, правительство Виктории защищает решение, ссылаясь на советы ветеринаров. Премьер Джасинта Аллан заявила, что такой подход был признан целесообразным, учитывая страдания животных.
В штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории коалы уже имеют статус исчезающего вида. Их популяции страдают от потери среды из-за пожаров, вырубки лесов и расширения плантаций.
Напомним, в Украине сейчас продолжается сезон тишины - с 1 апреля начинается период, когда дикие животные размножаются и воспитывают потомство. Это природоохранное мероприятие продлится до 15 июня и предусматривает ограничение деятельности, создающей повышенный уровень шума и беспокойства.
Согласно законодательству, в этот период запрещаются стрельба, взрывные работы, фейерверки, санитарные рубки леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах.
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