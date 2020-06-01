ЕКЗ: скільки коштує процедура і чи можна отримати знижку

ЕКЗ - непроста процедура, яка вимагає використання різних ресурсів. Це потужності техніки, знання фахівців, час на вивчення кожної окремої ситуації, складні медикаменти, які коштують недешево. В результаті сама процедура не може бути надто дешевою - це послуга, яка вимагає від майбутніх батьків вкладень. Але питання в тому, яку якість отримає пацієнт і які гарантії у нього будуть. І тут все залежить від обраної клініки.

Більш точну інформацію можна отримати на сайті Клініки ЕКЗ Професора Феськова якщо звернутися за консультацією за вказаними там телефонами, буде запропоновано оптимальний варіант вартості послуг при високій результативності. Так, результативність лікування методом ЕКЗ складає 45%, а після кріопротоколов ця цифра зростає до 70%. Такий показник відповідає рівню світових стандартів. Більш того, в клініці є спеціальна програма з необмеженою кількістю спроб до результату - подібний підхід пропонують поодинокі компанії. Очевидно, що в кожному випадку своя цінова політика.

Орієнтовні ціни на послуги в залежності від обраного пакета

*Увага! Ціни, зазначені нижче, актуальні на кінець травня 2020 року. До моменту прочитання статті вони можуть змінюватися - уточнюйте інформацію на офіційному сайті клініки.

Зараз пакети послуг стоять по-різному в залежності від наповнення:

Базовий. Він включає основні процедури без медикаментів і коштує майже 28 тис. Гривень.

ЕКЗ + ІКСІ без медикаментів. Найчастіше цю пропозицію використовують при вираженій формі чоловічого безпліддя. У послугу входять УЗД-моніторинг фолікулів, їх стимуляція, пункція, а також культивування та перенесення ембріонів, їх обстеження після перенесення. Без медикаментів пакет коштує без малого 37 тисяч гривень.

ЕКЗ + ІКСІ з медикаментами. Вартість такого пакета - близько 50 тис. Гривень.

«Молодіжний» з медикаментами. Ця програма розроблена для жінок до 33 років включно і має свої особливості. Варто 42 тис. Гривень.

«Гарантоване ЕКЗ» з медикаментами. Пакет передбачає необмежену кількість спроб за умови, що організм пацієнтки знову готовий до наступного втручання. Це найдорожча з усіх програм, яка обійдеться в суму від 290 тис. Гривень. Але для багатьох пар з урахуванням їх ситуації такий підхід вигідніше, ніж в майбутньому переукладати договір і заново платити за багато процедур.

Кріопротокол - майже 18 тис. Гривень.

Вибір конкретного пакета для послуги ЕКЗ неможливий без участі фахівців. Лікар підкаже, яке рішення підходить, зібравши анамнез, призначивши додаткові обстеження і поговоривши з пацієнтами.

Отримання знижки

Клініка професора Феськова періодично пропонує пацієнтам можливості для економії. Щоб дізнатися, чи діє зараз будь-яка знижка, потрібно зайти в розділ «Акції» на офіційному сайті компанії або безпосередньо звернутися до лікаря під час консультації.