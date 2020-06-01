ЕКЗ: скільки коштує процедура і чи можна отримати знижку

ЕКЗ - непроста процедура, яка вимагає використання різних ресурсів. Це потужності техніки, знання фахівців, час на вивчення кожної окремої ситуації, складні медикаменти, які коштують недешево. В результаті сама процедура не може бути надто дешевою - це послуга, яка вимагає від майбутніх батьків вкладень. Але питання в тому, яку якість отримає пацієнт і які гарантії у нього будуть. І тут все залежить від обраної клініки.
Більш точну інформацію можна отримати на сайті Клініки ЕКЗ Професора Феськова якщо звернутися за консультацією за вказаними там телефонами, буде запропоновано оптимальний варіант вартості послуг при високій результативності. Так, результативність лікування методом ЕКЗ складає 45%, а після кріопротоколов ця цифра зростає до 70%. Такий показник відповідає рівню світових стандартів. Більш того, в клініці є спеціальна програма з необмеженою кількістю спроб до результату - подібний підхід пропонують поодинокі компанії. Очевидно, що в кожному випадку своя цінова політика.
Орієнтовні ціни на послуги в залежності від обраного пакета
*Увага! Ціни, зазначені нижче, актуальні на кінець травня 2020 року. До моменту прочитання статті вони можуть змінюватися - уточнюйте інформацію на офіційному сайті клініки.
Зараз пакети послуг стоять по-різному в залежності від наповнення:
Вибір конкретного пакета для послуги ЕКЗ неможливий без участі фахівців. Лікар підкаже, яке рішення підходить, зібравши анамнез, призначивши додаткові обстеження і поговоривши з пацієнтами.
Клініка професора Феськова періодично пропонує пацієнтам можливості для економії. Щоб дізнатися, чи діє зараз будь-яка знижка, потрібно зайти в розділ «Акції» на офіційному сайті компанії або безпосередньо звернутися до лікаря під час консультації.