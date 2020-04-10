У екіпажа авіаносця "Шарль де Голль" виявили коронавірус

Міністерство збройних сил Франції повідомило, що у 50 осіб, що знаходяться на борту авіаносця "Шарль де Голль", виявили коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що з авіаносця також були евакуйовані

"Після оголошення про підозру на наявність COVID-19 членів екіпажу авіаносця "Шарль де Голль" команда медичної служби Збройних сил була відправлена на борт. Проведені тести підтвердили 50 випадків зараження COVID-19 серед екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Франції планує продовжити карантин в країні після 15 квітня. Однак не відомо на скільки будуть продовжені карантинні заходи.

Крім того, уряд Франції працює над додатком для смартфона, яка зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу.