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Экипаж артиллерийского катера сбил "Шахед" россиян над Киевским водохранилищем

Иллюстративное фото: экипаж артиллерийского катера сбил "Шахед" россиян над Киевским водохранилищем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 28 мая, ночью сбили российский дрон-камикадзе из пушек на артиллерийском катере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

По данным ВМС, артиллерийский катер обнаружил вражеский беспилотник над акваторией Киевского водохранилища.

"Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 были уничтожены", - уточняют военные.

Ночная атака

Напомним, сегодня, 28 мая, россияне провели самую масштабную атаку дронами с начала войны. Они хотели атаковать Украину при помощи 54 беспилотников, но 52 из них сбили.

При этом известно о попадании БПЛА по объекту инфраструктуры в Житомирской области. Местные власти пока не раскрывали деталей.

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