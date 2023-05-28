Экипаж артиллерийского катера сбил "Шахед" россиян над Киевским водохранилищем

По данным ВМС, артиллерийский катер обнаружил вражеский беспилотник над акваторией Киевского водохранилища.

"Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 были уничтожены", - уточняют военные.

Ночная атака

Напомним, сегодня, 28 мая, россияне провели самую масштабную атаку дронами с начала войны. Они хотели атаковать Украину при помощи 54 беспилотников, но 52 из них сбили.

При этом известно о попадании БПЛА по объекту инфраструктуры в Житомирской области. Местные власти пока не раскрывали деталей.