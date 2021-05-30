RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський відкрив стрілянину по перехожих: поранено дитину

Автор: Андрій Василюк

У російському Єкатеринбурзі п'яний чоловік, колишній поліцейський, відкрив стрілянину по силовиках і перехожих. За словами очевидців, постраждали двоє осіб, один з них співробітник Росгвардії, друга - дитина: дівчинці куля потрапила в живіт.

Про це повідомляє E1.RU.

За попередніми даними, людину, яка відкрила стрілянину, звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС. Чоловік озброєний карабіном "Сайга".

Стрілянину він відкрив з балкона своєї квартири на 4 поверсі. За словами очевидців, зараз на місці подій триває стрілянина. Територія навколо багатоквартирного житлового будинку оточена, російські силовики готуються штурмувати квартиру. Жителів для проведення спецоперації евакуювали.

"Я заїхав на вулицю Бородіна, а тут вже Росгвардія і народ стоїть, витріщається. Чоловік по торс голий на п'ятому поверсі кричить щось типу "вимагаю скасувати гомосексуалізм!", а потім почав стріляти по росгвардійцях і перехожих", - розповів очевидець.

Очевидці зняли на відео, як чоловік розстріляв машини, припарковані поруч з будинком.

Нагадаємо, в середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСтрільба