У Єкатеринбурзі екс-поліцейський відкрив стрілянину по перехожих: поранено дитину

За попередніми даними, людину, яка відкрила стрілянину, звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС. Чоловік озброєний карабіном "Сайга".

Стрілянину він відкрив з балкона своєї квартири на 4 поверсі. За словами очевидців, зараз на місці подій триває стрілянина. Територія навколо багатоквартирного житлового будинку оточена, російські силовики готуються штурмувати квартиру. Жителів для проведення спецоперації евакуювали.

"Я заїхав на вулицю Бородіна, а тут вже Росгвардія і народ стоїть, витріщається. Чоловік по торс голий на п'ятому поверсі кричить щось типу "вимагаю скасувати гомосексуалізм!", а потім почав стріляти по росгвардійцях і перехожих", - розповів очевидець.

Очевидці зняли на відео, як чоловік розстріляв машини, припарковані поруч з будинком.