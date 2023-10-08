В Египте полицейский расстрелял автобус с израильскими туристами, - СМИ

Офицер полиции в Египте открыл огонь по автобусу, в котором находились израильские туристы. По предварительным данным, есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya и The Times of Israel.
По данным СМИ, офицер египетской полиции в воскресенье 8 октября расстрелял автобус в портовом городе Александрия. В автобусе находились туристы - граждане Израиля.
Данные СМИ о жертвах и пострадавших отличаются. Сообщают, что в результате атаки погибли двое израильтян. Некоторые издания пишут о трех погибших: двух гражданах Израиля и одного египтянина.
Обновлено
В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили гибель двух граждан. Помимо израильских туристов, погиб их гид-египтянин.
Вчера, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.
Ночью обе стороны обменялись ракетными ударами, а утром группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, производившиеся из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.
Обе стороны сообщают о тысячах пострадавших и сотнях погибших. В результате боевых действий в Израиле также могла погибнуть украинка. Но пока официального доказательства этого нет.
Также СМИ сообщу, что в результате израильских бомбардировок Сектора Газа был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Айман Юнис.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.