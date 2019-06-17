В Єгипті під час суду помер екс-президент

Фото: Мохамед Мурсі

Мохамед Мурсі звинувачувався в шпигунстві

У столиці Єгипту Каїр під час судового процесу помер колишній президент країни Мохамед Мурсі, який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишній президент і голова організації "Брати-мусульмани" перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві.

Державний обвинувач повідомив, що після початку свого виступу Мурсі впав і був доставлений в лікарню, де о 16:50 за місцевим часом була констатована смерть. Також він додав, що співробітники лікарні не знайшли ніяких слідів можливих травм на тілі екс-президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Єгипті за теракти в православних храмах засудили до смертної кари 17 осіб. Судді військового трибуналу в Єгипті засудили до смертної кари 17 осіб, обвинувачених у скоєнні серії терактів в православних церквах в Єгипті в 2016-му і 2017-му роках, ще 19 осіб засуджені до довічного ув'язнення десять інших підсудних отримали позбавлення волі від 10 до 15 років.