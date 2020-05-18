У Єгипті посилюють карантин через коронавірус

Влада Єгипту посилить обмежувальні заходи, запроваджені для сповільнення поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як скаазав прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу, суворіші обмежувальні заходи будуть запроваджені 24 травня на шестиденний термін.

Упродовж цього часу початок комендантської години буде перенесено з 21:00 на 17:00. Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі. Окрім цього, в період свята не ходитиме жоден громадський транспорт.

Раніше повідомлялося, що у Єгипті послаблюють карантинні заходи на фоні пандемії коронавірусу, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави в місяць становлять близько 1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня.