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У Єгипті посилюють карантин через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 06:06
У Єгипті посилюють карантин через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посилення карантину діятиме протягом шести днів

Влада Єгипту посилить обмежувальні заходи, запроваджені для сповільнення поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як скаазав прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу, суворіші обмежувальні заходи будуть запроваджені 24 травня на шестиденний термін.

Упродовж цього часу початок комендантської години буде перенесено з 21:00 на 17:00. Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі. Окрім цього, в період свята не ходитиме жоден громадський транспорт.

Раніше повідомлялося, що у Єгипті послаблюють карантинні заходи на фоні пандемії коронавірусу, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави в місяць становлять близько 1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусЄгипет
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