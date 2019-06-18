В Єгипті оголошено режим особливого стану через смерть екс-президента

Після смерті скинутого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, Міністерство внутрішніх справ країни оголосило режим особливого стану. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Як повідомили єгипетські ЗМІ, по всій території Єгипту виділені додаткові наряди поліції. Також анульовано відпустки всіх співробітників правоохоронних органів.

У державних і приватних структурах, поблизу церков і мечетей підвищені заходи безпеки.

Відзначимо, в Каїрі на суді помер колишній президент країни Мохамед Мурсі, який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Колишній президент і голова організації "Брати-мусульмани" перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві

Нагадаємо, в квітні єгипетська