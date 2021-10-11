У Єгипті виявили тисячі викинутих вакцин проти COVID-19

Відзначається, що вакцини були передані дирекції охорони здоров'я в міста Мінья, де було виявлено 18 400 пакувань вакцин вартістю понад 5 млн єгипетських фунтів (319 тис.доларів США).

Інвентаризація виявила, що майже 5 000 пакувань були втрачені через зберігання при неналежних температурах, зазначають у заяві прокуратури.

Викинуті вакцини зникли після того, як вони були передані уповноваженим провізором водієві транспортного засобу Міністерства охорони здоров'я для доставки дирекції Мінья, повідомили в прокуратурі.

Початкові розслідування притягували фармацевта і посадову особу до відповідальності за грубу недбалість, було наказано затримати їх разом з водієм для розслідування.