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У Єгипті виявили тисячі викинутих вакцин проти COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У Єгипті прокуратура дала вказівку заарештувати трьох осіб за викинуті тисячі невикористаних вакцин проти COVID-19. Їх виготовила китайська компанія Sinopharm.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що вакцини були передані дирекції охорони здоров'я в міста Мінья, де було виявлено 18 400 пакувань вакцин вартістю понад 5 млн єгипетських фунтів (319 тис.доларів США).

Інвентаризація виявила, що майже 5 000 пакувань були втрачені через зберігання при неналежних температурах, зазначають у заяві прокуратури.

Викинуті вакцини зникли після того, як вони були передані уповноваженим провізором водієві транспортного засобу Міністерства охорони здоров'я для доставки дирекції Мінья, повідомили в прокуратурі.

Початкові розслідування притягували фармацевта і посадову особу до відповідальності за грубу недбалість, було наказано затримати їх разом з водієм для розслідування.

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Вакцина