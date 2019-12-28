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В Єгипті у великій ДТП загинули 22 людини

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 21:28
В Єгипті у великій ДТП загинули 22 людини
Ілюстративне фото (facebook com DayTravel)

На півночі країни сталося зіткнення вантажівки з автобусом, який перевозив робітників

У Єгипті щонайменше 22 людини загинули, семеро отримали травми в суботу в результаті великої аварії на півночі країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

За даними поліції, в районі Порт-Саїда сталося зіткнення вантажівки з автобусом, який перевозив єгипетських робітників. В даний час причини події встановлюються.

Це вже друге дорожньо-транспортна пригода за участю автобусів в суботу. Раніше на міжміського автотрасі між Каїром і Хургада в районі населеного пункту Заафарана в 200 км на південь від Каїра зіткнулися вантажівка і два автобуси, в яких, крім єгиптян, перебували туристи з Індії і Малайзії. Загинули шестеро людей, ще 24 пасажири, в тому числі іноземні громадяни, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Каїрі зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 осіб. Також постраждали 10 осіб. Відзначається, що до місця автокатастрофи прибули 12 автомобілів "швидкої допомоги". Причини ДТП невідомі.

У Венесуелі сталася ДТП за участю автобуса, що прямував з міста Сан Крістобаль в Маракайбо, в результаті якої загинули 16 осіб. Відзначається, що аварія сталася через те, що у автобуса лопнула шина, він з'їхав з дороги і перекинувся. Постраждалих доставили в лікарню. На місце події прибули представники профільних відомств.

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