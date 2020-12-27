В Єгипті горіла лікарня для пацієнтів з COVID-19, є загиблі

У відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур, розташованого на півночі Єгипту, спалахнула пожежа. Загинули семеро пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння. Всі пацієнти були переведені в державний стаціонар.

Причина пожежі не повідомляється.

У листопаді десять осіб загинули унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Румунії. У відділенні знаходилися пацієнти з новою коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 9 жертв унаслідок вибуху в Туреччині. 8 людей загинули у відділенні реанімації, ще один чоловік помер під час транспортування в іншу лікарню.