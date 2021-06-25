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В Ефіопії вбили трьох співробітників організації "Лікарі без кордонів"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Три співробітники гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) були вбиті 24 червня в Ефіопії. Їх тіла знайшли в районі Тиграй. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) засудила цю "жахливу атаку".

Про це повідомила прес-служба організації.

У заяві MSF наголошується, що тіла трьох співробітників організації - громадянки Іспанії і двох ефіопів - були виявлені біля їх автомобіля вранці 25 червня. За день до цього вони перестали виходити на зв'язок.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад на наших колег і будемо невпинно намагатися зрозуміти, що сталося", - підкреслили в організації.

Загиблі співробітники "Лікарів без кордонів" -35 - річна Марія Ернандес і двоє громадян Ефіопії - помічник з координації Йоханнес Халеф Реда і водій Тедрос Гебремаріам Гебреміхаель - вдень 24 червня виїхали в район Тиграй.

Вбивство співробітників MSF засудили у ВООЗ. В організації висловили співчуття сім'ям загиблих і закликали припинити "жахливі атаки" на мирне населення.

"Це (вбивство співробітників MSF - ред.) сталося всього через кілька днів після шокового нападу на мирних жителів на ринку недалеко від Мекеле. Ці атаки жахливі, і їх потрібно припинити", - йдеться в заяві ВООЗ.

"Лікарі без кордонів" - міжнародна незалежна некомерційна медична гуманітарна організація. Надає надзвичайну медичну допомогу людям, постраждалим в результаті військових конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції, природних катастроф. Працює більш ніж в 70 країнах світу.

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