В Ефіопії вбили трьох співробітників організації "Лікарі без кордонів"

У заяві MSF наголошується, що тіла трьох співробітників організації - громадянки Іспанії і двох ефіопів - були виявлені біля їх автомобіля вранці 25 червня. За день до цього вони перестали виходити на зв'язок.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад на наших колег і будемо невпинно намагатися зрозуміти, що сталося", - підкреслили в організації.

Загиблі співробітники "Лікарів без кордонів" -35 - річна Марія Ернандес і двоє громадян Ефіопії - помічник з координації Йоханнес Халеф Реда і водій Тедрос Гебремаріам Гебреміхаель - вдень 24 червня виїхали в район Тиграй.

Вбивство співробітників MSF засудили у ВООЗ. В організації висловили співчуття сім'ям загиблих і закликали припинити "жахливі атаки" на мирне населення.

"Це (вбивство співробітників MSF - ред.) сталося всього через кілька днів після шокового нападу на мирних жителів на ринку недалеко від Мекеле. Ці атаки жахливі, і їх потрібно припинити", - йдеться в заяві ВООЗ.