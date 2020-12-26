В Ефіопії внаслідок нападу загинуло понад 200 осіб

На цьому тижні в західному районі Бенішангуль-Гумуз в Ефіопії загинуло понад 200 людей після нападу невстановлених бойовиків. Відомо, що в регіоні часто відбуваються спалахи етнічного насильства.

Про це Reuters повідомили волонтери Червоного Хреста.

Волонтер Мелесе Месфін повідомив, що днями поховали 207 жертв та ще 15 зі сторони нападників.

Атаку здійснили невстановлені озброєні особи.

Прем'єр-міністр Абій Ахмед наступного дня направив федеральні війська в зону конфлікту. Військові вбили 42 озброєних особи, які звинувачувалися в нападі на село.

Нагадаємо, в листопаді на північному заході Ефіопії бойовики напали на пасажирський автобус. Внаслідок нападу загинуло 34 особи.

Також торік в Ефіопії спалахнули протести після політичного тиску на місцевого активіста Джавара Мухаммеда, заворушення закінчилися масовими вбивствами.

Тоді в ході масштабних протестів загинули як мінімум 166 осіб. З них 11 співробітників служби безпеки.