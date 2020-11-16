В Ефіопії бойовики напали на пасажирський автобус: понад 30 осіб загинуло

На північному заході Ефіопії бойовики напали на пасажирський автобус. Внаслідок нападу загинуло 34 особи.

Про це повідомляє Сіньхуа.

У Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії повідомили, що бойовики також скоїли низку інших нападів в регіоні.

"Щонайменше 34 людини загинули внаслідок нападу невідомих озброєних осіб на пасажирський автобус, який стався напередодні ввечері в регіоні Бенішангул-Гумуз на північному заході Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада країни відрядила загони силовиків.

Деталі нападу поки що не повідомляються.

Нагадаємо, у минулому році в Ефіопії спалахнули протести після політичного тиску на місцевого активіста Джавара Мухаммеда, заворушення закінчилися масовими вбивствами.

Тоді в ході масштабних протестів загинули як мінімум 166 осіб. З них 11 співробітників служби безпеки.