Ефектні 80-річні Mercedes-Benz привезли на фестиваль OldCarLand в Києві

У Києві з 17 по 19 вересня проходить традиційний фестиваль класичної техніки OldCarLand. Цього разу однією з родзинок виставки стало зібрання класичних Mercedes-Benz.
Про найцікавіші машини з трипроменевою зіркою на фестіваел читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.
З 17 по 19 вересня в Національному музеї авіації імені О. К. Антонова на Медової, 1 проходить фестиваль OldCarLand. Він виявився багатий на цікаві автомобілі. Раніше ми розповідали про найцікавіші машинах українського производсва на виставці, а також про найбільш розкішні авто з США.
Нинішній фестиваль підніс шанувальникам класичних автомобілів приємний сюрприз - в експозиції з'явилося кілька оригінальних Mercedes-Benz.
А ще це перший серійний Mercedes-Benz з незалежною підвіскою всіх коліс. Передня виконана з двох поперечних четвертьелліптіческіх ресор. Гідравлічні гальма всіх коліс і замок запалювання з пристроєм проти угону входили до базової комплектації.
Автомобіль оснащено шестициліндровим двигуном об'ємом 1,7 літра потужністю 32 л.с. Крутний момент передавався на задню вісь через чотириступінчасту механічну коробку передач. Шасі автомобіля важило 750 кг, а кузов додавав до ваги машини ще 350 кг.
Представлений на виставці екземпляр пройшов комплексну реставрацію в одній з європейських майстерень і вже кілька років радує свого власника.
Комбінація жорсткої X-подібної сталевий трубчастої рами і незалежної підвіски чотирьох коліс забезпечувала напрочуд гарну маневреність. Mercedes-Benz 300 ділив з легендарним Mercedes-Benz 300 SL Gullwing двигун, підвіску та інші комплектуючі. Всього до вересня 1955 було випущено 591 кабріолет.
Автомобіль, представлений на фестивалі, був відновлений реставраційним ательє з Дніпра. На відновлення було витрачено близько двох років і багато годин з пошуку оригінальних комплектуючих в Європі і Північній Америці.
На момент запуску базова версія шасі автомобіля продавалася за рекомендованою роздрібною ціною 4200 марок. Представлений в експозиції фестивалю чотиридверний седан в 1938 році оцінювався в 5270 марок.
Даний екземпляр Mercedes-Benz 230 всього другий раз експонується перед публікою. Перший публічний показ в Україні відбувся в рамках камерної виставки в одному з київських торговельних центрів кілька років тому. На фестивалі OldCarLand машина виставлена вперше.