Ефектні 80-річні Mercedes-Benz привезли на фестиваль OldCarLand в Києві

З 17 по 19 вересня в Національному музеї авіації імені О. К. Антонова на Медової, 1 проходить фестиваль OldCarLand. Він виявився багатий на цікаві автомобілі. Раніше ми розповідали про найцікавіші машинах українського производсва на виставці, а також про найбільш розкішні авто з США.

Нинішній фестиваль підніс шанувальникам класичних автомобілів приємний сюрприз - в експозиції з'явилося кілька оригінальних Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz W15

Довоєнний аналог сучасного C-Class вироблявся з 1931 по 1936 рік. Світова прем'єра автомобіля відбулася на Паризькому автосалоні в жовтні 1931 року. Дводверний седан, представлений в експозиції фестивалю, вважався найдоступнішим типом кузова. Цей автомобіль був відповіддю світовій економіці на кризу 1929-1933 років.

А ще це перший серійний Mercedes-Benz з незалежною підвіскою всіх коліс. Передня виконана з двох поперечних четвертьелліптіческіх ресор. Гідравлічні гальма всіх коліс і замок запалювання з пристроєм проти угону входили до базової комплектації.

Автомобіль оснащено шестициліндровим двигуном об'ємом 1,7 літра потужністю 32 л.с. Крутний момент передавався на задню вісь через чотириступінчасту механічну коробку передач. Шасі автомобіля важило 750 кг, а кузов додавав до ваги машини ще 350 кг.

Ціна "голого" шасі стартувала з позначки в 3800 марок, при цьому дводверний кузов седан підвищував ціну авто всього лише на 400 марок. Всього с1931 по 1936 рік було вироблено 13 775 автомобілів.

Представлений на виставці екземпляр пройшов комплексну реставрацію в одній з європейських майстерень і вже кілька років радує свого власника.

Mercedes-Benz 300 серії W186

Mercedes-Benz W186 або Mercedes-Benz 300 - це перша самостійна післявоєнна модель компанії. Автомобіль випускався з 1951 по 1957 рік. Офіційний дебют відбувся на Франкфуртському автосалоні в квітні 1951 року. І седан, і кабріолет оснащувалися новим 3,0-літровим бензиновим мотором на 115 сил.

Комбінація жорсткої X-подібної сталевий трубчастої рами і незалежної підвіски чотирьох коліс забезпечувала напрочуд гарну маневреність. Mercedes-Benz 300 ділив з легендарним Mercedes-Benz 300 SL Gullwing двигун, підвіску та інші комплектуючі. Всього до вересня 1955 було випущено 591 кабріолет.

Автомобіль представницького класу конкурував з Rolls-Royce Silver Cloud і Bentley S1, але перевершував їх за ціною. Цей автомобіль прозвали "Аденауер" на честь Конрада Аденауера, першого канцлера Федеративної Республіки Німеччини, який в 1949-1963 роках використовував тільки машини цієї моделі.

Автомобіль, представлений на фестивалі, був відновлений реставраційним ательє з Дніпра. На відновлення було витрачено близько двох років і багато годин з пошуку оригінальних комплектуючих в Європі і Північній Америці.

Mercedes-Benz 230 серії W143

Mercedes-Benz 230 з внутрішнім індексом W143 був представлений в 1937 році. Автомобіль пропонувався в декількох варіантах кузова: чотирьохдверний седан (саме він представлений на виставці), родстер, кабріолет з двома дверима седан і ін.

На момент запуску базова версія шасі автомобіля продавалася за рекомендованою роздрібною ціною 4200 марок. Представлений в експозиції фестивалю чотиридверний седан в 1938 році оцінювався в 5270 марок.

Під капотом машини встановлювався 6-циліндровий бензиновий силовий агрегат об'ємом 2,3 літра потужністю 55 сил. Цікаво, що саме Mercedes-Benz 230 став першим серійним легковим Мерседесом з дизельним мотором. З 1936 по 1941 рік компанія виробила 20 336 автомобілів цієї моделі.

Даний екземпляр Mercedes-Benz 230 всього другий раз експонується перед публікою. Перший публічний показ в Україні відбувся в рамках камерної виставки в одному з київських торговельних центрів кілька років тому. На фестивалі OldCarLand машина виставлена ​​вперше.