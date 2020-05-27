Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото

Ольга Куриленко похвалилася стрункою фігурою і спокусливими формами в купальнику з дуже глибоким декольте
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала армію своїх шанувальників новим спекотним фото. Модель опублікувала в мережі знімок в купальнику та ніби нагадала, що літо - разом з його пляжами та морями - вже зовсім скоро.
Зірка вбралася в стильному темно-синій купальник з дуже глибокою зоною декольте і вирізом до самого низу живота.
40-річна актриса показала кадр у своєму Instagram.
На спокусливому фото Куриленко вляглася, розкинувши руки й поклавши голову з розпущеним волоссям на білу подушку. На обличчі можна помітити мінімум макіяжу.
Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Підписники в мережі купають знаменитість в компліментах і захоплюються красою Ольги та називають її богинею.
Фото: скрін коментарів instagram.com/olgakurylenkoofficial
Нагадаємо, що нещодавно Ольга Куриленко потрапила у скандальну ситуацію після своєї дивної заяви в День пам'яті і примирення про те, що української крові в ній взагалі немає - мовляв, так показу ДНК тест.
Після таких слів Куриленко довелося виправдовуватися - зірка зазначила, що вона любить Україну і не відреклася від неї.
Автор: Styler