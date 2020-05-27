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Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 21:15
Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото
Ольга Куриленко (фото: wikimedia by Moritz Barcelona)

Ольга Куриленко похвалилася стрункою фігурою і спокусливими формами в купальнику з дуже глибоким декольте

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала армію своїх шанувальників новим спекотним фото. Модель опублікувала в мережі знімок в купальнику та ніби нагадала, що літо - разом з його пляжами та морями - вже зовсім скоро.

Зірка вбралася в стильному темно-синій купальник з дуже глибокою зоною декольте і вирізом до самого низу живота.

40-річна актриса показала кадр у своєму Instagram.

На спокусливому фото Куриленко вляглася, розкинувши руки й поклавши голову з розпущеним волоссям на білу подушку. На обличчі можна помітити мінімум макіяжу.

Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Підписники в мережі купають знаменитість в компліментах і захоплюються красою Ольги та називають її богинею.

  • Як завжди, прекрасна!
  • Богиня. Джерело життя.
  • Солодка.
  • Моя красуня!
  • Аах, яка жінка!
  • Дуже красива та ефектна!
  • Ти точно моя кохана дівчина Бонда!

Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото

Фото: скрін коментарів instagram.com/olgakurylenkoofficial

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Куриленко потрапила у скандальну ситуацію після своєї дивної заяви в День пам'яті і примирення про те, що української крові в ній взагалі немає - мовляв, так показу ДНК тест.

Після таких слів Куриленко довелося виправдовуватися - зірка зазначила, що вона любить Україну і не відреклася від неї.

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Автор: Styler

Теги Новини України актрисановости шоу-бизнеса
Styler
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