Дуже ефектна! Ольга Куриленко в купальнику роздражнила спокусливим фото

Ольга Куриленко (фото: wikimedia by Moritz Barcelona)

Ольга Куриленко похвалилася стрункою фігурою і спокусливими формами в купальнику з дуже глибоким декольте

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала армію своїх шанувальників новим спекотним фото. Модель опублікувала в мережі знімок в купальнику та ніби нагадала, що літо - разом з його пляжами та морями - вже зовсім скоро.

Зірка вбралася в стильному темно-синій купальник з дуже глибокою зоною декольте і вирізом до самого низу живота.

40-річна актриса показала кадр у своєму Instagram.

На спокусливому фото Куриленко вляглася, розкинувши руки й поклавши голову з розпущеним волоссям на білу подушку. На обличчі можна помітити мінімум макіяжу.

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Підписники в мережі купають знаменитість в компліментах і захоплюються красою Ольги та називають її богинею.

Як завжди, прекрасна!

Богиня. Джерело життя.

Солодка.

Моя красуня!

Аах, яка жінка!

Дуже красива та ефектна!

Ти точно моя кохана дівчина Бонда!

Фото: скрін коментарів instagram.com/olgakurylenkoofficial

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Куриленко потрапила у скандальну ситуацію після своєї дивної заяви в День пам'яті і примирення про те, що української крові в ній взагалі немає - мовляв, так показу ДНК тест.

Після таких слів Куриленко довелося виправдовуватися - зірка зазначила, що вона любить Україну і не відреклася від неї.

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Автор: Styler