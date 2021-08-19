Ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - вчені

Дослідники Оксфородського університету дійшли висновку, що ефективність вакцини від коронавірус Pfizer-BioNTech знижується швидше, ніж вакцини AstraZeneca.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Дві дози вакцини Pfizer мають більш високу початкову ефективність проти нових штамів коронавірус, але вона знижується швидше в порівнянні з двома дозами AstraZeneca", - заявили дослідники з Оксфордського університету.
Вчені відзначили, що приблизно через чотири-п'ять місяців після повної вакцинації будь-якої з вакцин пропонований захист є відносно однаковою.
"Навіть при такому незначному зниженні захисту від усіх інфекцій та інфекцій з високим вірусним навантаженням важливо відзначити, що загальна ефективність все ще дуже висока, оскільки ми починали з такого високого рівня захисту", - повідомив доктор Поуелс.
Крім того, вчені встановили, що ті, хто заразився COVID-19 після проходження повного курсу вакцинації, мають таке ж вірусне навантаження, як і ті, хто не ставив вакцину. За даними спеціалістів, це говорить про те, що штам "Дельта" більш небезпечний, ніж штам "Альфа".
Нагадаємо, що на даний момент Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності в бустерних вакцинах проти COVID-19.