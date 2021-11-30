Ефективність вакцин через штам "Омікрон" значно знизиться, - глава Moderna

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, що будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму "Омікрон".

"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність - ред.) була б на такому ж рівні... як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння (ефективності - ред.). Я просто не знаю, наскільки сильним воно буде, тому що нам потрібно дочекатися даних, але всі вчені, з якими я розмовляв... вважають, що "добре не буде", - розповів Бансель.

Він зазначив, що через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення в країнах Африки, існуючі на цей час вакцини, можливо, потрібно буде змінити наступного року.

Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як "Омікрон" ще, принаймні, один або два роки.