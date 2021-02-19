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Ефективна на 85%: в Ізраїлі оцінили вакцину Pfizer

Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїльські вчені оцінили ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer. Вона становить 85%.

Про це повідомили в журналі The Lancet дослідники ізраїльського медичного центру Шиба.

Ефективність вакцини компаній Pfizer і BioNTech становить 85% вже після першої дози.

Видання ґрунтується на дослідженнях, проведених на більш ніж семи тисячах медичних працівників, які були вакциновані у медичному центрі в Ізраїлі. Експерти спостерігали зниження симптоматики COVID-19 на 85 відсотків між 15 і 28 днями після введення вакцини.

Загальна кількість інфікованих, в тому числі і безсимптомних носіїв, знизилася на 75 відсотків, з'ясували автори дослідження.

Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech почали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавірусу нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років.

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на початку лютого. Тому першою вакциною, яку отримає України, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca.

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