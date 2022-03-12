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"Їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений з РФ розповів про "розстрільні загони"

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Україна, Субота 12 березня 2022 11:13
"Їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений з РФ розповів про "розстрільні загони" Фото: російський полонений розповів про розстріли дезертирів (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російський полонений розповів, що керівництво армії РФ повторює практику "розстрільних загонів". Спеціальні ешелони вбивають своїх солдат, які не бажають воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Російський військовий здався в полон у Миколаївській області. За його словами, коли армія окупантів почала просуватися вглиб країни, то зрозуміла, що воює проти мирних жителів.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - заявив полонений.

За його словами, випадки дезертирства почали частіше проявлятися серед ворожих військ.

"Під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається", - додав окупант.

Нагадаємо, СБУ затримала в трьох областях декількох агентів РФ, а також 10 бойовиків "ЛНР", що обстрілювали Сєвєродонецьк.

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