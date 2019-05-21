Єдиний квиток у транспорті можна додати в Apple Wallet

Власники транспортних карт Kyiv Smart Card, які користуються смартфонами на базі iOS, тепер можуть додати придбаний QR-квиток в Apple Wallet. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Для того, щоб додати QR-квиток, необхідно:

Зайти в Особистий кабінет киянина;

Купити QR-квиток в розділі "Електронний квиток";

Виберіть опцію "Додати в Apple Wallet";

Відсканувати камерою смартфона QR-код з посиланням на скачування файлу з QR-квитком;

Підтвердити на смартфоні додавання QR-квитку до Apple Wallet.

"У Департамент надходили звернення від пасажирів з проханням створити відповідний функціонал. Ми реалізували таку можливість. Тепер, щоб оплатити проїзд, потрібно тільки вибрати в Apple Wallet доданий QR-квиток і піднести iphone або Apple Watch до валідатору. З часом така можливість з'явиться і у власників смартфонів на операційній системі Android", - зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Нагадаємо, 1 листопада в київському громадському транспорті запустили в тестовому режимі єдиний квиток.