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Единственный на весь мир четырехкратный чемпион планеты скончался в Бразилии

Фото: Марио Загалло в 2022 году (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло отошел в вечность на 93-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram спортсмена.

"Старый волк" скончался на родине. Смерть уникальной легенды подтвердила его семья.

"С большой грустью сообщаем вам о смерти нашего вечного четырехкратного чемпиона мира Марио Жоржи Лобо Загалло. Преданного отца, любящего дедушки, ласкового тестя, верного друга, успешного профессионала и замечательного человека. Гигантского идола. Патриота, оставившего нам наследие великих свершений", – говорится в заявлении близких.

Величайшие достижения Загалло и на футбольном поле, и на тренерской скамье связаны со сборной Бразилии. Он первым в истории триумфовал на чемпионатах мира в обоих статусах. Лишь впоследствии это достижение повторили немец Франц Беккенбауэр и француз Дидье Дешам.

Кто такой Марио Загалло

Уроженец Масейо – столицы штата Алагоас, имел итальянское и ливанское происхождение. Карьеру профессионала нападающий начал в 17 в "Америке" из Рио-де-Жанейро.

Позже защищал цвета "Ботафого" и "Фламенго". Дважды был чемпионом Лиги Кариоки, два раза триумфовал в Турнире Рио – Сан-Паулу. В ряды сборной Бразилии попал перед ЧМ-1958. Чемпионом мира стал с первой попытки, а четыре года спустя повторил достижение.

На Мундиаль-1970 повез "селесао" в статусе главного тренера и завоевал очередное "золото". После лет работы на родине и на Ближнем Востоке вернулся в сборную Бразилии в 1991 году в качестве координатора. Стал чемпионом мира в 1994-м, а на ЧМ-1998 повез команду снова в статусе наставника. Там бразильцы проиграли финал Франции (0:3).

За десятилетия в футболе получил несколько прозвищ – "Муравей", "Старый волк", "Профессор". Кавалер ордена "За заслуги" – высшей персональной награды ФИФА.

К слову, ранее вспомнили малоизвестные факты биографии Пеле в специальной подборке.

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