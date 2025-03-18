Единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди. Кто такой Ли Харви Освальд

Убийство президента Джона Кеннеди остается одним из самых загадочных событий в истории США, порождая многочисленные теории заговора. Несмотря на официальное расследование, многие детали этого преступления до сих пор вызывают вопросы.

Что известно об убийстве американского лидера и кто такой Ли Харви Освальд, который является единственным подозреваемым, - читайте в материале РБК-Украина.

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Убийство Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, во время проезда президентского кортежа по улицам города, было совершено дерзкое преступление - убийство 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди.

Президентский кабриолет, в котором находился Кеннеди вместе с первой леди Жаклин Кеннеди, губернатором штата Техас Джоном Конналли и его женой Нелли Конналли, двигался по улице Дили Плаза, когда раздались выстрелы. Губернатор Конналли был ранен, но выжил, в то время как президент Кеннеди был смертельно ранен.

Менее чем через час после трагедии, во время патрулирования улиц Далласа, был убит полицейский Джей-Ди Типпит. Вскоре после этого по подозрению в убийстве президента Кеннеди и полицейского Типпита был арестован Ли Харви Освальд. В течение 12 часов ему было официально предъявлено обвинение в совершении обоих убийств.

Фото: Джон Кеннеди и его жена в Далласе 22 ноября 1963 года (Getty Images)

Кто такой Ли Харви Освальд

Ли Харви Освальд родился 18 октября 1939 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его жизнь была отмечена постоянными переездами и поиском себя, что, возможно, повлияло на его дальнейшие действия.

Ранние годы Освальда прошли в сложных условиях. Он рос без отца, который умер еще до его рождения, а его мать, Маргерит Кловер Освальд, часто меняла место жительства, что привело к частым сменам школ для Ли. Эти переезды и отсутствие стабильности, возможно, способствовали формированию у него чувства изоляции и отчуждения.

В 17 лет Освальд поступил в Корпус морской пехоты США, где прошел обучение по стрельбе. Однако его служба была непродолжительной, и в 1959 году он неожиданно дезертировал, отправившись в Советский Союз. Этот шаг стал неожиданностью для его семьи и знакомых, и вызвал много вопросов.

В СССР Освальд поселился в Минске, где работал на радиотехническом заводе. Там он женился на Марине Прусаковой, с которой у него родилась дочь. Тем не менее, жизнь в Советском Союзе не принесла ему ожидаемого удовлетворения, и в 1962 году он вместе с семьей вернулся в США.

В США Освальд продолжал чувствовать себя чужим. Он часто менял работу, а его политические взгляды становились все более радикальными. Он выражал симпатии к коммунистическим идеям и даже пытался установить связи с кубинским правительством.

22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд оказался в центре внимания всего мира. Он был обвинен в убийстве президента Джона Ф. Кеннеди. За несколько дней до этого он устроился на работу в Техасское школьное книгохранилище, из окна которого, как утверждается, и были произведены смертельные выстрелы.

Фото: ружье, из которого, вероятно, Освальд застрелил Кеннеди (Getty Images)

24 ноября во время перевода Освальда из полицейского управления Далласа в окружную тюрьму, владелец ночного клуба Джек Руби, воспользовавшись присутствием многочисленных представителей СМИ, выстрелил Освальду в живот. Этот момент был зафиксирован на видео и транслировался в прямом эфире, что сделало его свидетелями миллионы зрителей. Руби был приговорен к смертной казни за убийство Освальда, но умер от рака в 1967 году, не дождавшись рассмотрения апелляции.

Мотивы Руби остаются предметом дискуссий, но его действия лишили общество возможности узнать правду об убийстве президента Кеннеди из первых уст.

Расследование убийства Кеннеди

После трагической гибели Кеннеди, Линдон Джонсон, занявший пост президента, инициировал создание специальной комиссии для всестороннего расследования обстоятельств этого преступления. Возглавил эту комиссию председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, и поэтому ее назвали Комиссией Уоррена. Ее целью было не только установить личность убийцы, но и выяснить, было ли это одиночное действие или часть более широкого заговора.

В 1964 году Комиссия Уоррена обнародовала свой отчет, который стал официальной версией событий. Согласно этому отчету, Ли Харви Освальд действовал самостоятельно, осуществив выстрелы из окна шестого этажа Техасского школьного книгохранилища. Комиссия не нашла никаких доказательств, свидетельствующих о существовании заговора. Однако, этот отчет не положил конец дискуссиям и сомнениям относительно обстоятельств убийства.

С течением времени было проведено несколько дополнительных расследований. В 1968 году группа медицинских экспертов подтвердила медицинские выводы Комиссии Уоррена, подкрепляя версию об одном убийце. В 1975 году Комиссия Рокфеллера, которая занималась расследованием деятельности ЦРУ, не обнаружила никаких доказательств причастности этой организации к убийству Кеннеди.

Однако, в 1979 году Комитет Палаты представителей по политическим убийствам, который провел собственное расследование, пришел к выводу, что, хотя в целом поддерживает выводы Комиссии Уоррена, существует "высокая вероятность" того, что в президента Кеннеди стреляли двое. Это открытие вновь подняло вопрос о возможном сговоре и участии других лиц в убийстве.

В 1992 году Конгресс США принял закон, который обязал Национальный архив обнародовать все материалы, связанные с расследованием убийства Кеннеди. Это решение стало важным шагом к обеспечению прозрачности и доступа общественности к информации.

По состоянию на 2024 год, ФБР сообщило об обнаружении 2 400 новых записей, связанных с убийством президента Кеннеди.