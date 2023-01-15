Есть погибшие и пострадавшие: в Конго произошел теракт в церкви

Мощный взрыв произошел в церкви Кассинди на востоке Демократической Республики Конго. Ранения получили не менее 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera .

Известно, что взрыв произошел в воскресенье, 15 января, во время службы протестантской церкви. Сообщается минимум о пяти жертвах. Еще 15 человек получили ранения.

По словам представителя армии, нападение было совершено "Союзными демократическими силами" (ADF), которое подчиняется Исламскому Государству (ИГИЛ). Однако сама организация не взяла на себя ответственность за взрыв.