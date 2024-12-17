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Есть погибшие и раненые, убийца совершила самоубийство: в США девушка устроила стрельбу в школе

Вторник 17 декабря 2024 09:08
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Есть погибшие и раненые, убийца совершила самоубийство: в США девушка устроила стрельбу в школе Иллюстративное фото: в США девушка устроила стрельбу в школе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Семнадцатилетняя школьница устроила стрельбу в частной христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин США. В результате которой погибли два человека, еще шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По предварительным данным, среди жертв - один из учителей и старшеклассник. Также пока остается критическим. Еще четверо получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Как пишет CNN, Abundant Life - неконфессиональная христианская школа, где учатся дети от детского сада до старших классов. На момент стрельбы в школе находилось около 390 учеников.

Полиция рассказала, что девушка открыла огонь из пистолета калибра 9 мм. Мотив ее действий остается неизвестным.

"Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, которые находились в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия", - пишет издание.

По данным правоохранительных органов, стрелкой была 15-летняя Натали Рупноу, которая использовала имя Саманта. В полиции рассказали, что девушка нанесла себе смертельное огнестрельное ранение.

Другие случаи массовой стрельбы в США

Зимой прошлого года стрельба произошла в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе. Тогда в полиции заявили о смерти нападавшего.

А уже в феврале этого года в городе Канзас-Сити произошла стрельба во время празднования победы местной футбольной команды "Чифс" в Суперкубке НФЛ. В результате инцидента была одна жертва и более двух десятков раненых.

Осенью сентябре этого года в американском штате Джорджия произошла стрельба в школе - тогда неизвестный открыл огонь по старшеклассникам, в результате чего были погибшие и раненые.

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