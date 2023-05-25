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Есть попадание. В сети показали видео атаки дронов на уникальный корабль РФ

Фото: в сети показали видео атаки дронов на уникальный корабль РФ (kchf.ru)
Автор: Иван Носальский

В сети появилось видео атаки на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который находился в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Кордон 91".

На видео можно заметить, как один морской беспилотник подбил российский уникальный корабль.

При этом о том, смогли ли другие дроны так же успешно атаковать корабль Черноморского флота РФ, - неизвестно.

Атака на корабль РФ

Вчера, 24 мая, в сети появилась информация о том, что дроны рано утром атаковали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который находился в Черном море.

Позже Минобороны РФ подтвердило попытку атаки на судно при помощи трех беспилотных катеров, обвинив Украину. В ведомстве страны-агрессора заявили, что все цели, при помощи которых пытались атаковать корабль, были уничтожены. При этом министерство показало предположительное видео уничтожения только одного катера.

"Иван Хурс"

Отметим, что "Иван Хурс" - это первое серийное разведывательное судно связи РФ. Оно может осуществлять радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. Корабль входит в состав Черноморского флота РФ. Он был спущен на воду только в 2017 году.

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