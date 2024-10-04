Есть только в 5 аптеках Киева. Где купить вакцину от гриппа и сколько она стоит

Лучшее время для вакцинации от гриппа – первые месяцы осени, перед началом эпидемического сезона. Однако вакцина от гриппа доступна только в 4 аптеках Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сейчас прививку от гриппа можно сделать преимущественно в частных медицинских учреждениях или купить вакцину самому в аптеке.
На сайте одной из частных клиник Киева отмечают, что предлагают вакцины Ваксигрипп Тетра (Франция) за 920 грн и Джиси Флю Квадривалент (Южная Корея) за 750 грн. Осмотр врача включен в стоимость. В другой клинике французская вакцина предлагается за 600 грн, а корейская – за 550 грн.
Купить вакцину в аптеке дешевле, но сейчас она доступна только в 4 аптеках города. Также, судя по результатам поиска на сайтах лекарства, в Киеве есть возможность купить вакцину только одного производителя – Ваксигрипп Тетра.
Во всех аптеках города стоит одинаково: 700 гривен. Стоит добавить, что ситуация с наличием вакцин в аптеках Киева постоянно меняется: информация может зависеть и от того, как ее обновляют на сайтах.
Это связано с тем, что после прививки организму требуется время для формирования иммунитета, что обычно занимает около двух недель. Вакцинация обеспечивает защиту до того, как вирус гриппа начнет активно распространяться: пик заболеваний гриппом обычно приходится на конец осени и зиму.
Что дает вакцинация от гриппа осенью:
Вакцинация от гриппа особенно важна для людей с повышенным риском развития осложнений. В первую очередь прививка рекомендована следующим группам населения:
Прививка также рекомендована всем, кто хочет снизить риск заражения гриппом и избежать возможных осложнений.
При подготовке публикации использованы следующие источники: публикации на сайте Центра общественного здоровья Украины, Министерства здравоохранения Украины, данные с сайта Tabletki.ua.
Ранее врач рассказал, кому показана вакцинация от гриппа и почему нужно привиться.
Также все украинцы до 16 лет должны привиться от 10 инфекций.
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